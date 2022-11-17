Туктамышева о Горшкове: «Александр Георгиевич всегда меня поддерживал и умел подобрать правильные слова. Нам всем будет его не хватать»

Чемпионка мира 2015 года выразила соболезнования в связи со смертью главы Федерации фигурного катания России Александра Горшкова.

«Сегодня не стало Александра Горшкова... человека с большой буквы, выдающегося спортсмена.

Александр Георгиевич всегда меня поддерживал и умел подобрать правильные слова. Нам всем будет его не хватать! Покойтесь с миром», – написала Туктамышева.

Умер босс нашей фигурки Александр Горшков: каким великим спортсменом он был