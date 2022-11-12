Борзаковский о «Ледниковом периоде»: «Для начала нужно научиться кататься, после этого уже можно понять, принимать участие или нет»

Олимпийский чемпион по легкой атлетике Юрий Борзаковский ответил на вопрос о возможном участии в шоу «Ледниковый период».

– Вы говорили, что были бы рады увидеть фигуристов на соревнованиях по легкой атлетике. А сами принять участие, например, в «Ледниковом периоде» не хотели бы?

– Я на коньках практически никогда не катался. Для меня это тяжело. Нужно научиться для начала кататься, встать на коньки, после этого уже можно будет понять, принимать участие или нет.

Травмироваться, конечно, не хочется, но для популярности нашего вида спорта это было бы интересно, – сказал Борзаковский.

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