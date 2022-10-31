Федор Климов: «Положительно отношусь к уравниванию в стоимости секвенций и каскадов, это дает больше разнообразия»

Олимпийский чемпион Сочи-2014 в команде, тренер высказался о том, что с нового сезона каскады и секвенции уравняли в оценивании.

«Положительно отношусь к уравниванию в стоимости секвенций и каскадов, это дает больше разнообразия, может быть интересно. Юниоры у нас уже исполняют такую комбинацию из сальхова и двух двойных акселей. Комбинация с акселями не так проста, как кажется на первый взгляд. Думаю, в этом направлении будут идти и пары тоже.

Конечно, нужно двигаться вперед, считаю, что без четверных в парном катании никак. Прыжки все стараются усложнять, но тут мы приходим к тому, что нужно брать сильных одиночников, которые прыгают сложные прыжки, парные элементы тоже ведь нужно развивать, двигать вперед.

Надеюсь, найдется такой метод обучения, при котором это не будет слишком травмоопасно, и если больше людей будут пытаться их исполнять, думаю, стоимость этих элементов повысят. Я поддерживаю мнение Тамары Николаевны Москвиной, которая в этот год, когда мы в некоторой изоляции, пробует, экспериментирует, работает над этими сложными элементами», – сказал Климов.