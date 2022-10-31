Эндрюс о прерванном прокате на Гран-при Франции в 2021-м: «Это была проблема с электрической системой сердца – у меня был лишний нерв, и его удалили»

Американская фигуристка Старр Эндрюс рассказала, что перенесла операцию на сердце.

В прошлом году на Гран-при Франции она была вынуждена прервать свое выступление в произвольной программе.

«Это была проблема с электрической системой сердца – у меня был лишний нерв, и его удалили (во время операции).

Как только я перенесла операцию, чтобы устранить проблему, это очень помогло мне справиться с беспокойством, которое она у меня вызывала. Я всегда думала: «Неужели это начнется прямо сейчас?»

Это было очень непредсказуемо. Теперь у меня на уме стало на одну проблему меньше», – сказала Эндрюс.

У популярнейшей фигуристки США 0 титулов. Зато она катает под свой вокал, собирает миллионы на ютубе и борется за права темнокожих