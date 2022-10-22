Камила Валиева: «Сейчас я не такая быстрая и юркая, как в прошлом или позапрошлом году – это нормально, так должно быть»
Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о работе над техникой.
Перед первым этапом Гран-при России спортсменка восстановила четверной тулуп.
«Как Даниил Маркович (Глейхенгауз) сказал, это второй день рождения тулупа. Первый был в мой день рождения, а второй – недавно.
В голове техника осталась. Сейчас я не такая быстрая и юркая, как в прошлом или позапрошлом году – это нормально, так должно быть.
Мне приходится только сильнее толкаться, сильнее бить ногой лед», – сказала Валиева в эфире Первого канала.
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