Камила Валиева: «Сейчас я не такая быстрая и юркая, как в прошлом или позапрошлом году – это нормально, так должно быть»

Российская фигуристка рассказала о работе над техникой.

Перед первым этапом Гран-при России спортсменка восстановила четверной тулуп.

«Как Даниил Маркович (Глейхенгауз) сказал, это второй день рождения тулупа. Первый был в мой день рождения, а второй – недавно.

В голове техника осталась. Сейчас я не такая быстрая и юркая, как в прошлом или позапрошлом году – это нормально, так должно быть.

Мне приходится только сильнее толкаться, сильнее бить ногой лед», – сказала Валиева в эфире Первого канала.