Камила Валиева: «Сейчас я не такая быстрая и юркая, как в прошлом или позапрошлом году – это нормально, так должно быть»

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о работе над техникой. 

Перед первым этапом Гран-при России спортсменка восстановила четверной тулуп. 

«Как Даниил Маркович (Глейхенгауз) сказал, это второй день рождения тулупа. Первый был в мой день рождения, а второй – недавно. 

В голове техника осталась. Сейчас я не такая быстрая и юркая, как в прошлом или позапрошлом году – это нормально, так должно быть. 

Мне приходится только сильнее толкаться, сильнее бить ногой лед», – сказала Валиева в эфире Первого канала. 

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