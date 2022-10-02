Авербух о турнире по шоу-программам: «Если Ягудин согласится выступать и решит подготовить программу со мной, то с удовольствием это сделаю»

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Хореограф Илья Авербух готов поставить программу олимпийскому чемпиону Алексею Ягудину в случае его участия в турнире по шоу-программам.

Турнир пройдет 18-19 марта в Москве. Выступить на нем смогут как действующие, так и завершившие карьеру фигуристы.

«Если тот турнир, о котором вы говорили, запланирован, и Леша согласится выступать... Если он решит подготовить со мной, то я с удовольствием это сделаю, как делал не раз.

Когда все «если» совпадут, будем говорить», – заявил Авербух.

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