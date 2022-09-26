Москвина о реакции судей на программы Мишиной и Галлямова: «Были и положительные отзывы, и отрицательные. Подробности раскрыть не могу»

Заслуженный тренер России Тамара Москвина прокомментировала выступление пары – на контрольных прокатах сборной России.

«Я довольна их выступлением, потому что они смогли так рано в сезоне показать свои новые программы, которые даже в том варианте, в котором они исполнены, нашли отклик у публики и у судей.

Они с высокой скоростью прогрессируют, приближаются к достижению высокого спортивного состояния, как я и предполагала. Но на старте сезона всегда необходимо вносить какие-то изменения, дополнения в программы.

Впрочем, это довольно естественный процесс в нашем деле. Судьи нам после каждого соревновательного дня давали свои соображения, замечания, предложения по совершенствованию. Были и положительные отзывы, и отрицательные. Подробности раскрыть не могу», – сказала Москвина.