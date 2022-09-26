Москвина о реакции судей на программы Мишиной и Галлямова: «Были и положительные отзывы, и отрицательные. Подробности раскрыть не могу»

Теги Тамара Москвина сборная России пары Анастасия Мишина Александр Галлямов контрольные прокаты Фигурное катание

Заслуженный тренер России Тамара Москвина прокомментировала выступление пары Анастасия МишинаАлександр Галлямов на контрольных прокатах сборной России.

«Я довольна их выступлением, потому что они смогли так рано в сезоне показать свои новые программы, которые даже в том варианте, в котором они исполнены, нашли отклик у публики и у судей.

Они с высокой скоростью прогрессируют, приближаются к достижению высокого спортивного состояния, как я и предполагала. Но на старте сезона всегда необходимо вносить какие-то изменения, дополнения в программы.

Впрочем, это довольно естественный процесс в нашем деле. Судьи нам после каждого соревновательного дня давали свои соображения, замечания, предложения по совершенствованию. Были и положительные отзывы, и отрицательные. Подробности раскрыть не могу», – сказала Москвина.

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