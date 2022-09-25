Мишина и Галлямов о рок-музыке в своих программах: «Под лирику мы тоже любим кататься, но в этом сезоне нужны были эксперименты»

Чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов ответили на вопрос, почему в их программах много рок-музыки.

«Не знаю, что ответить. Для Тамары Николаевны Москвиной эта эпоха рока сама по себе модерн. Для нее модерн сейчас – это рок, поэтому, наверное, у нас было три программы в таких близких стилях.

И на самом деле я считаю, что она права: нам этот стиль подходит, и он отличается от того, что мы катаем в коротких», – сказала Мишина.

«Данный жанр, рок, сейчас перерождается, потому что какое-то время его просто не было. Были, наверное, только хип-хоп и рэп.

Наверное, сейчас рок благополучно переродился и начинает дальше развиваться, и, конечно, за этим тоже очень приятно наблюдать и покайфовать, чтобы нам почувствовать этот драйв, а болельщикам и всем остальным – чтобы они тоже это почувствовали.

Не только катать под лирику, под лирику мы тоже любим кататься, как мы с Настей уже говорили, но в этом сезоне нужны были эксперименты, и, на наш взгляд, он выдался вполне удачным.

Поэтому есть что дальше дорабатывать, мы еще не все показали, что хотели на этих стартах, но будем потихоньку добавлять небольшие фишечки, элементы», – добавил Галлямов.

У Мишиной и Галлямова – Элвис Пресли, у Павлюченко и Ходыкина – Чайковский, у Тарасовой и Морозова – олимпийский Lighthouse. Вся музыка произвольных у пар