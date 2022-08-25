Навка о переходе Дмитриевой в Израиль: «Это шанс для девочки занять призовое место во время, когда наши фигуристы отсутствуют на международной арене»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду прокомментировала переход фигуристки в сборную Израиля.

«Сейчас, конечно, повышенное внимание к каждому спортсмену, который принимает такое решение.

В нашей стране огромная конкуренция, и если спортсмен не чувствовал себя уверенно для того, чтобы занимать пьедестал, то уходил в другие страны.

Это шанс для этой девочки занять призовое место во время, когда наши фигуристы отсутствуют на международной арене. Подготовка все равно остается российской, а конкуренция уменьшается.

Спортивная карьера очень скоротечна, если у девочки есть возможность выступать на мировой арене и быть в лидерах, то почему нет, надо использовать шанс», – сказала Навка.

14-летняя российская фигуристка Мария Дмитриева переходит в сборную Израиля («Р-Спорт»)