Анна Щербакова поздравит первокурсников в День знаний в ГЦОЛИФКе

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в День знаний поздравит первокурсников Российского университета спорта «ГЦОЛИФК».

«В 10:00 начнется торжественная часть, на которой прозвучат напутственные слова от Министра спорта РФ Олега Матыцина и исполняющего обязанности ректора РУС «ГЦОЛИФК» Сергея Сейранова

Первокурсников поздравят почетные гости: студентка 4-го курса кафедры спортивного и синхронного плавания, аквааэробики, прыжков в воду и водного поло Татьяна Гайдай и первокурсница кафедры теории и методики конькобежного спорта, фигурного катания на коньках и керлинга Анна Щербакова», – сообщается на сайте вуза.

Трусова и Щербакова поступили в РГУФК. Александра будет учиться очно, Анна – заочно