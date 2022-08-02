Ирина Слуцкая: «Рейтинг ISU выглядит неполноценно, потому что отсутствуют ярчайшие личности. Нет тех, кто задавал бы ритм и моду соревнованиям»

Двукратная чемпионка мира поддержала предложение тренера Этери Тутберидзе заморозить рейтинги и не разыгрывать титулы на международных соревнованиях в отсутствие россиян.

«Это действительно неправильно. Как могут быть какие-то рейтинги и зонирование определенное мест в отсутствие сильнейших спортсменов планеты.

И это касается не только фигурного катания, это касается всех видов спорта, где нет лидеров мирового уровня.

Рейтинг ISU выглядит неполноценно, потому что отсутствуют действительно ярчайшие личности в спорте. Нет тех, кто задавал бы ритм и моду соревнованиям», – сказала Слуцкая.

Этери Тутберидзе об отстранении россиян: «Считаю, что в отсутствие нас не должны обновляться рейтинги и раздаваться титулы. Это абсурд»