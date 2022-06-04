Марк Кондратюк: «Службу в Вооруженных силах РФ мы должны пройти с честью и достоинством, чтобы родные и близкие могли гордиться нами»

Сегодня в Самаре прошла торжественная церемония приведения к военной присяге новобранцев спортивных рот ЦСКА.

Воинскую клятву произнесли фигуристы , , , лыжник Александр Ившин, биатлонист Кирилл Бажин и другие спортсмены (всего 193 человека).

«От лица руководства Министерства обороны поздравляю вас с настоящим праздником! Для любого мужчины день принятия присяги всегда остается в памяти надолго, это новый этап в вашей жизни. Для любого спортсмена вхождение в ряды Центрального спортивного клуба армии – это очень почетно!

Я уверен, что все, кто сегодня принял присягу, будут достойно нести знамя армейского и российского спорта. Здоровья, удачи вам на спортивных аренах! С честью и достоинством защищайте нашу страну на международных соревнованиях», – обратился к спортсменам начальник ЦСКА полковник Артем Громов перед началом торжественной церемонии.

«Служба в Вооруженных силах Российской Федерации – это служба, которую мы должны пройти с честью и достоинством, чтобы родные и близкие могли гордиться нами. Мы будем честно и доблестно нести военную службу.

Для нас большая честь, что мы можем проходить служить в рядах спортивных рот ЦСКА. Каждая страница армейского клуба – это большая история. И мы будем ее преумножать», – ответил рядовой Кондратюк.