Сергей Доброскоков: «Нереально выйти на новый уровень в парах засчет четверных выбросов. Стоимость невысока, а риск большой»

Тренер Сергей Доброскоков рассказал о том, как будет развиваться парное катание в дальнейшем.

– Вы полагаете, у нового поколения парников есть все предпосылки выйти на новый уровень?

– На сложных тройных прыжках – точно. Что касается четверных выбросов, это, считаю, нереально, потому что стоимость элемента невысока, а риск большой. Выбросы тройной флип, ритбергер практически все уже делают. Они быстро учатся, это не проблема.

Остается четверной подкрут, его можно пробовать. У нас есть пара Валерия Халитова – Петр Шаровиков. Девочка миниатюрная, маленькая, парню надо еще подкачаться. Думаю, в следующем сезоне они покажут четверной подкрут.

Главное, чтобы мальчики окрепли. Стали выполнять сложные поддержки. Нужно нарабатывать вращения, тодесы, и за счет качественного и уверенного исполнения добавлять в компонентах, потому что на этой базе можно поднимать вторую оценку. Думаю, года через два у нас будет очень интересная группа. Она и сейчас уже неплохая, но ребята дальше пойдут, потому что, как я сказал, эти фигуристы со всеми тройными.

– То есть прогресс парного катания пойдет по пути усложнения прыжков?

– Ну а как? Я в принципе математик. У меня три высших образования. В современном фигурном катании все нужно просчитывать, понимать, за счет чего и чем брать. За счет четверных выбросов, которые пытались делать раньше, нереально из-за невысокой стоимости элемента. Поддержки, подкрутки, тодесы, другое – сейчас все подтягивают до 4-го уровня. Так что остаются прыжки.

Я всегда ссылаюсь на Тамару Николаевну Москвину, потому что у нее аналитический склад мышления. Она всегда расписывает, в чем уступаем той или иной паре и за счет чего можем прибавить: прыжок сделать, каскад усложнить...

Наташа Хабибуллина и как раз и показали, что направление усложнения прыжков работает. И если у этой пары все хорошо сложится во взрослом катании, то ребята, на мой взгляд, смогут конкурировать с нашими сильнейшими взрослыми дуэтами.

Ведь вспомните, тройной лутц и освоенный позже четверной выброс гарантировал канадцам Меган Дюамель – Эрику Редфорду место на пьедестале. Сейчас ситуация изменилась, нужно адаптироваться к новым требованиям. Посмотрим, какие изменения будут приняты на июньском конгрессе ISU. От этого также будет зависеть дальнейшее развитие вида, – сказал Доброскоков.