Татьяна Навка: «Кубок Первого канала – прекрасный турнир! Это альтернатива чемпионату мира: мы показали, что являемся сильнейшими»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду поделилась мнением о Кубке Первого канала, который прошел в Саранске.

«Прекрасный турнир! Я счастлива, что он есть, он поднимает дух в стране, у спортсменов. Это альтернативный турнир чемпионату мира, потому что мы показали, что являемся сильнейшими.

Я счастлива и поздравляю нашу страну с нашими лучшими фигуристами! Чье выступление больше всего понравилось – это как сказать: «Какого ребенка больше любите».

перед началом турнира назвала его «второсортным»? Мне кажется, что Ирина Константиновна хочет идти вразрез общественному мнению.

Я понимаю, что это не Олимпийские игры и чемпионат мира, но тогда с таким успехом и прошедший международный турнир можно назвать «второсортным», потому что там нет сильнейших фигуристов мира.

Тем более, Ирина Константиновна является гражданином нашей страны, и мне кажется ее высказывание немного косноязычным, я бы с ней поспорила», – сказала Навка.

Кубок Первого канала затмил бы чемпионат мира, если бы его организаторы и ведущие соответствовали уровню фигуристов