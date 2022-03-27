Татьяна Навка: «Кубок Первого канала – прекрасный турнир! Это альтернатива чемпионату мира: мы показали, что являемся сильнейшими»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поделилась мнением о Кубке Первого канала, который прошел в Саранске.
«Прекрасный турнир! Я счастлива, что он есть, он поднимает дух в стране, у спортсменов. Это альтернативный турнир чемпионату мира, потому что мы показали, что являемся сильнейшими.
Я счастлива и поздравляю нашу страну с нашими лучшими фигуристами! Чье выступление больше всего понравилось – это как сказать: «Какого ребенка больше любите».
Ирина Роднина перед началом турнира назвала его «второсортным»? Мне кажется, что Ирина Константиновна хочет идти вразрез общественному мнению.
Я понимаю, что это не Олимпийские игры и чемпионат мира, но тогда с таким успехом и прошедший международный турнир можно назвать «второсортным», потому что там нет сильнейших фигуристов мира.
Тем более, Ирина Константиновна является гражданином нашей страны, и мне кажется ее высказывание немного косноязычным, я бы с ней поспорила», – сказала Навка.
Кубок Первого канала затмил бы чемпионат мира, если бы его организаторы и ведущие соответствовали уровню фигуристов