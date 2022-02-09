Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о положительной допинг-пробе российской фигуристки .

«Я не верю! Нет! Нет! Не верю! Этого не может быть, она маленькая девочка! Ну что вы? Я не верю в это безумие. Этого просто не может быть.

Она замечательная девочка и спортсменка. Камила ничего не принимала. Я уверена, нас все обойдет стороной. Золотая медаль будет наша, вот увидите», — сказала Тарасова.

«Не верю! Не верю и не поверю никогда. Бред, бред и еще раз бред», – цитирует Тарасову «Чемпионат».

«Не верю ни единому слову! Ничтожная провокация перед выступлением нашей девочки. Не может быть у Камилы сомнительного теста. Чушь какая-то!» – приводит слова Тарасовой Sport24.

«Они это специально делают, чтобы Камила плохо каталась. Это специально сделано. В другое я не поверю», – сказала Тарасова «Р-Спорту».