Даниил Глейхенгауз: «Косторная – возможно, одна из самых талантливых фигуристок, но ее характер очень мешает»

Хореограф Даниил Глейхенгауз рассказал о произвольной программе на новый сезон.

Спортсменка будет кататься под «Времена года. Зима» Антонио Вивальди.

«Мы обсуждали, что в олимпийский сезон Алена будет катать Вивальди еще два года назад. В прошлом году, когда ставили Билли Айлиш, понимали, что это предолимпийский сезон и мы можем использовать разнообразие. Ну а в олимпийский сезон... Ну кому, как не Алене? К тому же она сама просила это катать.

Здесь вопрос будет именно в ее подготовке. В прошлом году она катала программы от . Это гениальная постановщица, она сделала столько шикарных программ, то если кому-то что-то не понравилось – это вопрос был к Алене.

Любая программа может не смотреться как она должна, если спортсмен не может ее отработать, если он не в форме, если он опаздывает в музыку, не попадает в акценты, съедает хореографию. Тут сыграло роль, в каких она была состоянии и форме.

Алена – очень талантливая. Возможно, одна из самых талантливых фигуристок, но ее характер очень сильно мешает достичь того, чего она могла бы. Здесь нет того, что она не могла бы прыгать четверные. По телу – могла бы. По голове – нет. То же самое с тройным акселем. Она его не по телу отпустила, а по голове. Сейчас она его восстановила, но он не настолько стабилен, насколько должен быть», – сказал Глейхенгауз.

Летом 2020-го года Косторная перешла из группы Этери Тутберидзе в Академию Евгения Плющенко. В марте 2021-го спортсменка вернулась обратно.

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