Татьяна Тарасова: «Косторная громко, на всю страну уходила от Тутберидзе. Теперь ей надо на всю страну извиниться»

Теги Татьяна Тарасова Евгений Плющенко сборная России женское катание Этери Тутберидзе Алена Косторная Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что Алена Косторная должна извиниться перед своим бывшим тренером Этери Тутберидзе, прежде чем обсуждать вопрос возвращения.

Косторная ушла от Тутберидзе в академию Евгения Плющенко в июле 2020 года. Сегодня появилась информация, что фигуристка завершила сотрудничество с Плющенко и намерена вернуться к Тутберидзе.

«Она громко, на всю страну, уходила, теперь ей надо на всю страну извиниться, просить и ждать решения мастера», – сказала Тарасова.

Похоже, Косторная собралась обратно к Тутберидзе – у Плющенко она запуталась в программах (4 за полгода) и пролетела мимо ЧМ

«Если у меня что-то не получалось у Плющенко – никто не гнал, не кричал, не ругался». Косторная впервые рассказала, почему ушла от Тутберидзе

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