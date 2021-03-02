Татьяна Тарасова: «Косторная громко, на всю страну уходила от Тутберидзе. Теперь ей надо на всю страну извиниться»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что должна извиниться перед своим бывшим тренером , прежде чем обсуждать вопрос возвращения.

Косторная ушла от Тутберидзе в академию в июле 2020 года. Сегодня появилась информация, что фигуристка завершила сотрудничество с Плющенко и намерена вернуться к Тутберидзе.

«Она громко, на всю страну, уходила, теперь ей надо на всю страну извиниться, просить и ждать решения мастера», – сказала Тарасова.

Похоже, Косторная собралась обратно к Тутберидзе – у Плющенко она запуталась в программах (4 за полгода) и пролетела мимо ЧМ

«Если у меня что-то не получалось у Плющенко – никто не гнал, не кричал, не ругался». Косторная впервые рассказала, почему ушла от Тутберидзе