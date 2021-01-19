Евгения Медведева: «Сталкивалась с расстройством пищевого поведения и даже с его последствиями. Возможно, расскажу об этом»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Анна Щербакова Александра Трусова Камила Валиева Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева ответила на вопрос подписчика о том, сталкивалась ли она с расстройством пищевого поведения (РПП).

«Сталкивалась. И даже с его последствиями. Возможно, когда-нибудь расскажу об этом», – написала фигуристка.

Также Медведева ответила на другие вопросы.

– Умеешь ли прощать? 

– С трудом. 

– Как обычно вы проводите перерыв в тренировочный день?

– Сплю.

– Как ты относишься к Ане Щербаковой?

– Малышка любимая.

– А к Саше Трусовой?

– Люблю зайку.

– Как относишься к Камиле Валиевой?

– Люблю (Медведева ответила эмодзи-сердечками – Sports.ru)  

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