Евгения Медведева: «Сталкивалась с расстройством пищевого поведения и даже с его последствиями. Возможно, расскажу об этом»

Двукратная чемпионка мира ответила на вопрос подписчика о том, сталкивалась ли она с расстройством пищевого поведения (РПП).

«Сталкивалась. И даже с его последствиями. Возможно, когда-нибудь расскажу об этом», – написала фигуристка.

Также Медведева ответила на другие вопросы.

– Умеешь ли прощать?

– С трудом.

– Как обычно вы проводите перерыв в тренировочный день?

– Сплю.

– Как ты относишься к ?

– Малышка любимая.

– А к Саше Трусовой?

– Люблю зайку.

– Как относишься к ?

– Люблю (Медведева ответила эмодзи-сердечками – Sports.ru)

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