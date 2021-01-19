Евгения Медведева: «Сталкивалась с расстройством пищевого поведения и даже с его последствиями. Возможно, расскажу об этом»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева ответила на вопрос подписчика о том, сталкивалась ли она с расстройством пищевого поведения (РПП).
«Сталкивалась. И даже с его последствиями. Возможно, когда-нибудь расскажу об этом», – написала фигуристка.
Также Медведева ответила на другие вопросы.
– Умеешь ли прощать?
– С трудом.
– Как обычно вы проводите перерыв в тренировочный день?
– Сплю.
– Как ты относишься к Ане Щербаковой?
– Малышка любимая.
– А к Саше Трусовой?
– Люблю зайку.
– Как относишься к Камиле Валиевой?
– Люблю (Медведева ответила эмодзи-сердечками – Sports.ru)
Медведева о закрытии аккаунта в инстаграме: «Внезапно стали появляться боты в подписчиках. Спасибо, доброжелатели, но мне не нужны «мертвые души»