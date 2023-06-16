Федерация хоккея на траве России: «У наших сборных не осталось шансов выступить на Олимпиаде в Париже, мы пропустили все отборочные соревнования»

Теги Олимпийская сборная России Париж-2024 ФХТР сборная России жен сборная России Хоккей на траве

В сборной России по хоккею на траве заявили о потере шансов выступить на Олимпиаде-2024.

На данный момент мужские и женские российские команды отстранены от международных турниров.

«У наших сборных не осталось шансов выступить на Олимпиаде в Париже, мы пропустили все отборочные соревнования. Попасть на Игры уже точно никак не получится», – сообщили в Федерации хоккея на траве России (ФХТР).

В организации отметили, что спортсмены не выступят на квалификационных турнирах даже в случае снятия санкций.

Последний раз национальная сборная по хоккею с мячом отбиралась на Игры в 1992 году в Барселоне – в составе мужской Объединенной команды республик бывшего СССР.

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