Гарри Каспаров*: «В матче против Карлсена у меня ноль шансов. Я не в состоянии добиваться того уровня концентрации, который был раньше»

Гарри Каспаров* ответил на вопрос о возобновлении своей шахматной карьеры.

– Я никогда не переставал играть как любитель. Я всегда говорил, что, я, наверное, сейчас самый сильный в мире любитель. После официального прекращения карьеры в 2005-м я играл и в 2006-м блиц в Цюрихе, и в 2009-м товарищеский матч с Карповым, и в 2015-м с Шортом.

Я периодически играю в Сент-Луисе и понимаю, что сегодня мои возможности крайне ограничены. Я получаю удовольствие. Спасибо, что мне разрешают играть. Иногда у меня получается, чаще – не получается.

Но я не понимаю, кто это называет возвращением, потому что я делаю это как любитель, которому просто интересно подвигать фигуры. Любовь к шахматам не ржавеет.

– В 2021-м вы появились на турнире в Загребе, там статистика многих впечатлила: 9 партий – 8 поражений и одна ничья.

– Так бывает, да, был плохой день. Что теперь делать? Я никак это не воспринял. Я перестал быть шахматным профессионалом. А потом я сыграл в Сент-Луисе и выиграл бы турнир, если бы не проиграл в последнем туре. Примерно с теми же соперниками.

– Если вы, самый сильный шахматист предыдущего столетия, решаете вернуться и проводите матч против самого сильного игрока современности Магнуса Карлсена – у кого какие шансы?

– У меня ноль шансов. При любом раскладе ноль. Потому что возраст – это не только цифра на календаре, это изменения в скорости реакции, это жизненный опыт, который заставляет думать о разных вещах. А шахматы требуют максимальной концентрации.

Я не в состоянии добиваться того уровня концентрации, который у меня был раньше. Я играл в очень динамичные шахматы, требующие огромной отдачи энергии.

Во многих партиях, которые я проигрывал, я просто засыпал, отключался – я не могу долго поддерживать уровень концентрации, не приспособлен к этому. Я могу найти хорошие ходы, может, даже быстрее какого-нибудь молодого гроссмейстера.

Но когда надо концентрироваться, вживаться в доску, я не могу, потому что моя голова забита другими вещами. Мы же не компьютеры: вынул один диск, вставил другой.

Мозг начинает переориентироваться. Он, естественно, стареет, скорость реакции уже не та. У меня сохраняются многие вещи, которые были в детстве – хорошая память, конечно, выше средней, какие-то вещи я могу очень быстро воспринимать, но мозг перегружен другими.

Даже если 2-3 месяца заниматься только шахматами, то мир вокруг никуда не денется. Нельзя очистить голову и сказать: ближайшие месяцы я ничем не занимаюсь, а хочу снова вернуться в шахматы.

Бороться с молодыми профессионалами практически невозможно, хотя я с удовольствием сажусь за доску, играю, иногда что-то получается. Если карта пошла, я могу обыграть практически кого угодно, – сказал 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров* в интервью Юрию Дудю*.

* – Гарри Каспаров и Юрий Дудь признаны иноагентами в России.