Продюсер Александр Родянский: «Авторы фильма про Карпова и Корчного заняли позицию советской пропаганды. Вышла история про борьбу наших с ненашими»

Известный продюсер Александр Родянский поделился мнением о фильме «Чемпион мира», в котором рассказывается о матче за шахматную корону-1978 между и .

– Последний яркий пример спортивного фильма из этой области – «Чемпион мира» Алексея Сидорова. В эфире с Антоном Долиным вы назвали его «агрессивной агиткой времен 1950-х». Почему?

– Потому что авторы фильма заняли позицию советской пропаганды тех времен, которая всячески унижала Корчного и делала из него предателя и агента. И всячески поддерживала любимого чемпиона Брежнева Карпова.

Ну и выбор актеров, вы же сами понимаете. Я ни в коем случае не хочу никого обижать, но Карпов – человек не безусловной внешности, со странным голосом. Его точно не может играть красавец Ваня Янковский. Янковский – герой совершенно другого романа.

Там ушла любая сложность персонажей, они все линейные. Ну и потом вся эта история снова про борьбу наших с ненашими. Это не про сложные отношения непростых людей. Карпов и Корчной – очень одаренные люди. У них интересные траектории жизни, они принимали сложнейшие решения, были поставлены перед выборами. Но получилась не история людей, а история верной позиции против позиции предателя, – рассказал Родянский.

«Легенда 17» и «Движение вверх» – это идеологические заявления в одежде того времени». Интервью продюсера Александра Роднянского

Битва экстрасенсов за шахматную корону-1978: Карпову помогал гипнотизер, а Корчной для защиты привел двух йогов