Камил Гаджиев: «Анкалаев в бою за титул – это в лучшем случае лето-2027»

Гаджиев сказал, когда Анкалаев получит титульный бой.

Камил Гаджиев считает, что Магомед Анкалаев сможет снова подраться за пояс в 2027 году.

«Думаю, что не дадут. За это время появились другие герои. Тот же Азамат Мурзаканов , которому могут дать Иржи Прохазку , как говорят. Чисто математически UFC может минимум 1,5 года не допускать Анкалаева до титула.

Допустим, Анкалаеву за год сделают два боя. Если даже он в этих двух поединках будет выглядеть очень убедительно, то еще через полгода только назначат титульник. Поэтому надо понимать, что Анкалаев в бою за титул – это в лучшем случае лето 2027‑го», – сказал Гаджиев.

Анкалаев в октябре проиграл техническим нокаутом Алексу Перейре в реванше и потерял чемпионский титул.

Менеджер Анкалаева: «Магомед в одной победе от титульного боя. Было бы логично подраться с Прохазкой»