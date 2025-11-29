Камил Гаджиев: «Анкалаев в бою за титул – это в лучшем случае лето-2027»
Камил Гаджиев считает, что Магомед Анкалаев сможет снова подраться за пояс в 2027 году.
«Думаю, что не дадут. За это время появились другие герои. Тот же Азамат Мурзаканов, которому могут дать Иржи Прохазку, как говорят. Чисто математически UFC может минимум 1,5 года не допускать Анкалаева до титула.
Допустим, Анкалаеву за год сделают два боя. Если даже он в этих двух поединках будет выглядеть очень убедительно, то еще через полгода только назначат титульник. Поэтому надо понимать, что Анкалаев в бою за титул – это в лучшем случае лето 2027‑го», – сказал Гаджиев.
Анкалаев в октябре проиграл техническим нокаутом Алексу Перейре в реванше и потерял чемпионский титул.
