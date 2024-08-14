Уайт заявил, что Макгрегор не вернется в октагон до начала 2025-го: «Мы все решим, но не в этом году»

Дана Уайт заявил, что Конор Макгрегор не подерется в 2024 году.

«Я общался, поговорил с Конором. Это была не встреча, но разговор. Да, он хочет драться, мы все решим. Но не в этом году, он не будет драться в 2024-м», − сказал президент UFC Дана Уайт.

В последний раз Макгрегор дрался летом-2021, когда сломал ногу в бою с Дастином Порье.

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