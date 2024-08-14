Уайт заявил, что Макгрегор не вернется в октагон до начала 2025-го: «Мы все решим, но не в этом году»

Теги UFC Дана Уайт MMA Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт заявил, что Конор Макгрегор не подерется в 2024 году.

«Я общался, поговорил с Конором. Это была не встреча, но разговор. Да, он хочет драться, мы все решим. Но не в этом году, он не будет драться в 2024-м», − сказал президент UFC Дана Уайт.

В последний раз Макгрегор дрался летом-2021, когда сломал ногу в бою с Дастином Порье.

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17 комментариев
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А оно ему надо? деньги есть Чемп оном в 2ух весах был. так сто тут вопрос мотивации.
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Ага. Все в нетерпении. Ждём, когда ему исполнится 50 лет. Тогда, уж точно, легендарный камбэк неизбежен.
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Ответ DonaldBrashear 2.0
Надеюсь, что Дана Уайт даст уже бой Майклу Чендлеру, можно против Царукяна за временный пояс. Столько ждать, эх, Майкл, два таких года могло быть плодотворных.
За что ему бой за временный? У него 2-3 в юфс и одна победа из которых над Фергюсоном. А на счет Конора,он сам его ждет,я больше чем уверен. Уже б дрался несколько раз,если б хотел.
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Искусственно к нему поддерживают интерес а на самом деле он тухлый продукт.
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Просто пиар компания и для UFC, и для Конора, а драться он уже очевидно не будет
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Зря Чендлер повёлся на Конора, так бы сколько денег за другие бои заработал пока его ждал, ну зато с детками негритятками понянчатся время было 😁
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АХАХАХАХАХАХАХ Майкл Хатико Чендлер АХАХАХАХАХХА
Чувак за все это время что ждал «ночь красных трусиков», мог бы заработать столько, сколько Конор заработал на ставках, в итоге остался посмешищем
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он банально сейчас допинг тест не пройдет
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Конор с точки зрения спорта закончился, осталась только шоу программа. Для него норм, много кто хочет его в октагоне увидеть. Если и увидим его , то думаю это уже будет крайний раз.
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Ответ Висита Эльмурзаев
а защита сколько у него было? целых ноль
А как это отменяет титулы чемпиона в двух весах?
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Ответ DonaldBrashear 2.0
Надеюсь, что Дана Уайт даст уже бой Майклу Чендлеру, можно против Царукяна за временный пояс. Столько ждать, эх, Майкл, два таких года могло быть плодотворных.
Какой ещё временный ему? Пусть ирландского мешка ждет) Или начинает с нуля
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