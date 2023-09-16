Ночью 8 октября 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 300. Событие возглавит бой между Усманом Нурмагомедовым и Брентом Примусом. Бойцы сразятся за титул чемпиона Bellator в легком весе. Поединок будет проведен на арене «Pechanga Arena» в Сан-Диего, США.

Усман Нурмагомедов — российский боец смешанных единоборств (легкий вес), выступающий на профессиональном уровне с 2017 года. В настоящее время боец провел 17 боев, из которых не потерпел ни единого поражения. Нурмагомедов с 2022 года является действующим чемпионом Bellator в легком весе. Свой последний бой он провел 10 марта этого года, его противником был Бенсон Хендерсон. В этом поединке Усман Нурмагомедов одолел своего соперника болевым приемом и защитил титул чемпиона.

Брент Примус — американский боец ММА, выступающий в легком весе, профессионально дебютировал в октагоне 13 лет назад. На сегодняшний день спортсмен провел 15 боев (12–3–0). Сейчас Примус занимает 4 место в официальном рейтинге Bellator среди легковесов. Его предыдущее сражение состоялось 12 мая 2023 года против Мансура Барнауи. Эту схватку Брент Примус выиграл единогласным решением судей.

Где смотреть бой Усман Нурмагомедов – Примус Беллатор 300