Алистар Оверим завершил профессиональную карьеру бойца
Алистар Оверим завершил карьеру после 24 лет в профессиональных ММА.
43-летний Оверим дебютировал в 1999 году и провел 67 боев (47-19, 1 N/C). Алистар был чемпионом Strikeforce в тяжелом весе и дрался за пояс UFC. Последний раз по правилам ММА он дрался в 2021 году, проиграв нокаутом Александру Волкову.
Русский голос UFC Антоненко – о работе на турнирах: «Хабиб меня узнал, а с Шевченко я накосячил. Было круто увидеть Оверима – он огромный»
2 комментария