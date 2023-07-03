Алистар Оверим завершил профессиональную карьеру бойца

Теги UFC Алистар Оверим Strikeforce тяжелый вес (MMA) Александр Волков Бокс/MMA/UFC

Алистар Оверим завершил карьеру после 24 лет в профессиональных ММА.

43-летний Оверим дебютировал в 1999 году и провел 67 боев (47-19, 1 N/C). Алистар был чемпионом Strikeforce в тяжелом весе и дрался за пояс UFC. Последний раз по правилам ММА он дрался в 2021 году, проиграв нокаутом Александру Волкову.

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2 комментария

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Лев Чернецов
Легенда ММА, классный был боец
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Алексей Кожакин
давно пора.легенда чегг цж там
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