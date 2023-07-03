Алистар Оверим завершил профессиональную карьеру бойца

Алистар Оверим завершил карьеру после 24 лет в профессиональных ММА.

43-летний Оверим дебютировал в 1999 году и провел 67 боев (47-19, 1 N/C). Алистар был чемпионом в тяжелом весе и дрался за пояс UFC. Последний раз по правилам ММА он дрался в 2021 году, проиграв нокаутом .

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