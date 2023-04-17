Ночью 23 апреля на арене «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе, штат Невада, США пройдет поединок в легком весе между Джервонтой Дэвисом и Райаном Гарсией. Бойцы сразятся за титул чемпиона по версии WBA Regular.

Кард Дэвис – Гарсия:

Джервонта Дэвис vs Райан Гарсия

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