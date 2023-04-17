Бой Дэвис – Гарсия кард турнира: кто дерется 23 апреля, весь список бойцов
Ночью 23 апреля на арене «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе, штат Невада, США пройдет поединок в легком весе между Джервонтой Дэвисом и Райаном Гарсией. Бойцы сразятся за титул чемпиона по версии WBA Regular.
Кард Дэвис – Гарсия:
- Джервонта Дэвис vs Райан Гарсия
- Дэвид Морелл vs Ямагучи Фалькао
- Бектемир Меликузиев vs Габриэль Росадо
- Элайджа Гарсия vs Кевин Сальгадо Самбрано
- Фёдор Черкашин vs Элиас Эспадас
- Вито Мельники vs Хосе Санчес Чарльз
- Флойд Шофилд vs Хесус Валентин Леон
- Лоренцо Симпсон vs Пачино Хилл
- Тристан Клакройт vs Хайме Солорио
- Джалил Мейджор Хакетт vs Джейсон Филлипс
- Каттино Оливер vs Роберто Канту Пенья
Где смотреть бой Дэвис – Гарсия, во сколько начало прямой трансляции
- в России официально не покажут турнир
- прямая трансляция будет доступна на DAZN
- начало в 03:00 по мск
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