Бой Дэвис – Гарсия кард турнира: кто дерется 23 апреля, весь список бойцов

Теги WBA бокс Джервонта Дэвис Райан Гарсия Бокс/MMA/UFC

Ночью 23 апреля на арене «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе, штат Невада, США пройдет поединок в легком весе между Джервонтой Дэвисом и Райаном Гарсией. Бойцы сразятся за титул чемпиона по версии WBA Regular.

Кард Дэвис – Гарсия:

  • Джервонта Дэвис vs Райан Гарсия
  • Дэвид Морелл vs Ямагучи Фалькао
  • Бектемир Меликузиев vs Габриэль Росадо
  • Элайджа Гарсия vs Кевин Сальгадо Самбрано
  • Фёдор Черкашин vs Элиас Эспадас
  • Вито Мельники vs Хосе Санчес Чарльз
  • Флойд Шофилд vs Хесус Валентин Леон
  • Лоренцо Симпсон vs Пачино Хилл
  • Тристан Клакройт vs Хайме Солорио
  • Джалил Мейджор Хакетт vs Джейсон Филлипс
  • Каттино Оливер vs Роберто Канту Пенья

Где смотреть бой Дэвис – Гарсия, во сколько начало прямой трансляции

  • в России официально не покажут турнир
  • прямая трансляция будет доступна на DAZN
  • начало в 03:00 по мск

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