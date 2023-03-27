Кард UFC 287 Перейра — Адесанья 3 – кто дерется 9 апреля, весь список бойцов
В воскресенье, ночью 9 апреля пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 287. Бойцовский вечер будет проведен на арене «Miami-Dade Arena» в Майами, США. В титульном поединке Алекс Перейра сразится против Исраэля Адесаньи за звание чемпиона в среднем весе.
Кард UFC 287:
- Алекс Перейра vs Исраэль Адесанья
- Гилберт Бёрнс vs Хорхе Масвидаль
- Роб Фонт vs Эдриен Янез
- Кевин Холлэнд vs Сантьяго Понзиниббио
- Рауль Росас мл. vs Кристиан Родригез
- Крис Кёртис vs Келвин Гастелум
- Мишель Уотерсон vs Луана Пиньеро
- Крис Барнетт vs Чейс Шерман
- Джеральд Мёршарт vs Джо Пайфер
- Синтиа Калвилло vs Лупита Годинез
- Шайилан Нурданбек vs Стив Гарсия
- Сэм Хьюз vs Жаклин Аморим
Где смотреть UFC 287, во сколько начало прямой трансляции
- трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
- на телеканале Матч Боец!
- UFC Fight Pass (весь турнир)
- ранние прелимы начнутся в 01:00 по мск
- прелимы в 03:30 по мск
- начало основного карда в 05:00 по мск
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