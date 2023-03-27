Кард UFC 287 Перейра — Адесанья 3 – кто дерется 9 апреля, весь список бойцов

Теги UFC Исраэль Адесанья Алекс Перейра UFC 287 Адесанья - Перейра Масвидаль - Бернс Бокс/MMA/UFC

В воскресенье, ночью 9 апреля пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 287. Бойцовский вечер будет проведен на арене «Miami-Dade Arena» в Майами, США. В титульном поединке Алекс Перейра сразится против Исраэля Адесаньи за звание чемпиона в среднем весе.

Кард UFC 287:

  • Алекс Перейра vs Исраэль Адесанья
  • Гилберт Бёрнс vs Хорхе Масвидаль
  • Роб Фонт vs Эдриен Янез
  • Кевин Холлэнд vs Сантьяго Понзиниббио
  • Рауль Росас мл. vs Кристиан Родригез
  • Крис Кёртис vs Келвин Гастелум
  • Мишель Уотерсон vs Луана Пиньеро
  • Крис Барнетт vs Чейс Шерман
  • Джеральд Мёршарт vs Джо Пайфер
  • Синтиа Калвилло vs Лупита Годинез
  • Шайилан Нурданбек vs Стив Гарсия
  • Сэм Хьюз vs Жаклин Аморим

Где смотреть UFC 287, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
  • на телеканале Матч Боец!
  • UFC Fight Pass (весь турнир)
  • ранние прелимы начнутся в 01:00 по мск
  • прелимы в 03:30 по мск
  • начало основного карда в 05:00 по мск

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий