В воскресенье, ночью 9 апреля пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 287. Бойцовский вечер будет проведен на арене «Miami-Dade Arena» в Майами, США. В титульном поединке Алекс Перейра сразится против Исраэля Адесаньи за звание чемпиона в среднем весе.

Кард UFC 287:

Алекс Перейра vs Исраэль Адесанья

Гилберт Бёрнс vs Хорхе Масвидаль

Роб Фонт vs Эдриен Янез

Кевин Холлэнд vs Сантьяго Понзиниббио

Рауль Росас мл. vs Кристиан Родригез

Крис Кёртис vs Келвин Гастелум

Мишель Уотерсон vs Луана Пиньеро

Крис Барнетт vs Чейс Шерман

Джеральд Мёршарт vs Джо Пайфер

Синтиа Калвилло vs Лупита Годинез

Шайилан Нурданбек vs Стив Гарсия

Сэм Хьюз vs Жаклин Аморим

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