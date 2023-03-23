Вечером 1 апреля 2023 года на стадионе «O2 Arena» в Лондоне, Великобритания будет проведен боксерский поединок в тяжелом весе между Энтони Джошуа и Джермейном Франклином.

Энтони Джошуа — британский боксер (тяжелый вес). С 2013 года выходит на ринг в качестве профессионального боксера, на сегодняшний день в его активе 24 победы и 3 поражения. Ранее спортсмен являлся чемпионом в тяжелом весе по версии IBF, WBA, WBO, IBO. Предыдущий бой был проведен 20 августа 2022 года, его противником был Александр Усик. В этой схватке Энтони Джошуа потерпел поражение раздельным решением судей.

Джермейн Франклин — американский боксер, выступающий в тяжелом весе. На протяжении 7 лет является профессиональным боксером, за это время на его счету 21 победа и всего 1 поражение. Крайний поединок спортсмена состоялся 26 ноября прошлого года против Диллиана Уайта. В этой схватке Джермейн Франклин потерпел поражение решением большинства судей.

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