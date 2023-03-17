ACA 154: Вахаев – Гончаров, Туменов победил Мамашова и другие бои

В Краснодаре проходит турнир 154.

В главном событии ивента встретятся тежеловесы Алихан Вахаев и . В соглавном – Олег Борисов и Рустам Керимов, которые подерутся в легчайшем весе.

Результаты боев основного карда:

Алихан Вахаев (12-2-0) – Евгений Гончаров (19-3-0)

Олег Борисов (25-6-1) – Рустам Керимов (17-0-0)

Мухамед Коков (18-7-0) – Хакран Диас (27-8-1)

(24-4-0) – Алтынбек Мамашов (16-4-1). Победа Туменова единогласным решением судей.

Алексей Полпудников (34-9-1) – Абдул-Рахман Дудаев (30-8-0). Победа Полпудникова нокаутом в пятом раунде.