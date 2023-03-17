ACA 154: Вахаев – Гончаров, Туменов победил Мамашова и другие бои
В Краснодаре проходит турнир ACA 154.
В главном событии ивента встретятся тежеловесы Алихан Вахаев и Евгений Гончаров. В соглавном – Олег Борисов и Рустам Керимов, которые подерутся в легчайшем весе.
Результаты боев основного карда:
Алихан Вахаев (12-2-0) – Евгений Гончаров (19-3-0)
Олег Борисов (25-6-1) – Рустам Керимов (17-0-0)
Мухамед Коков (18-7-0) – Хакран Диас (27-8-1)
Альберт Туменов (24-4-0) – Алтынбек Мамашов (16-4-1). Победа Туменова единогласным решением судей.
Алексей Полпудников (34-9-1) – Абдул-Рахман Дудаев (30-8-0). Победа Полпудникова нокаутом в пятом раунде.
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