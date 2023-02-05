Шакур Стивенсон 8 апреля проведет бой с Шуичиро Йошино
Глава Top Rank Боб Арум анонсировал бой бывшего чемпиона мира в двух весовых категориях Шакура Стивенсона с непобежденным японцем Шуичиро Йошино.
Бой пройдет 8 апреля в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США). На кону будет звание претендента на титул WBC в легком весе.
В последнем поединке в сентябре Стивенсон победил единогласным решением судей Робсона Консайсао.
Шакур Стивенсон провалил взвешивание и потерял титулы до боя с Робсоном Консейсао
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