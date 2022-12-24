Вахаев – о поражении Гончарову: «Евгений сегодня все доказал. Не вижу для себя оправданий»

Топовый тяжеловес АСА Мухумат Вахаев поделился мыслями от поединка против , в котором Вахаев проиграл единогласным решением судей.

«К Гончарову у меня осталось положительное отношение. Он все сегодня доказал. Моя речь не соответствовала тому, что я показал в клетке.

Что поделаешь? Вернусь сильнее и выиграю у него. Сегодня для себя я не вижу никакого оправдания. Тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться», – сказал боец после боя.

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