Магомед Магомедов проиграл Патрику Миксу в полуфинале Гран-при Bellator

Завершился турнир 289, в рамках которого состоялся полуфинальный бой Гран-при в легчайшем весе между Магомедом Магомедовым и Патриком Миксом.

Россиянин проиграл американцу удушающим приемом (гильотиной) во втором раунде.

Во втором полуфинале Рауфьон Стотс победил раздельным решением судей Дэнни Сабателло.

В главном событии Bellator 289 Лиз Кармуш финишировала Джулианну Веласкес рычагом локтя во втором раунде.