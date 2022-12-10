Магомед Магомедов проиграл Патрику Миксу в полуфинале Гран-при Bellator

Теги легчайший вес Bellator Лиз Кармуш Магомед Магомедов Bellator 289 Бокс/MMA/UFC

Завершился турнир Bellator 289, в рамках которого состоялся полуфинальный бой Гран-при в легчайшем весе между Магомедом Магомедовым и Патриком Миксом.

Россиянин проиграл американцу удушающим приемом (гильотиной) во втором раунде.

Во втором полуфинале Рауфьон Стотс победил раздельным решением судей Дэнни Сабателло.

В главном событии Bellator 289 Лиз Кармуш финишировала Джулианну Веласкес рычагом локтя во втором раунде.

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