Где смотреть Bellator 289 Стотс — Сабателло: во сколько, время начала трансляции 10 декабря

В субботу 10 декабря состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 289, который будет проведен на арене «Mohegan Sun Arena» в Анкасвилле, США. В титульном бою пройдет схватка между Рауфьоном Стотсом и Дэнни Сабателло. Бойцам предстоит сразиться за титул временного чемпиона в легчайшем весе.

Рауфьон Стотс — американский боец смешанного стиля (легчайший вес). С 2015 года выходит в октагон в качестве профессионального бойца, а сейчас на его счету 18 побед и всего 1 поражение. На данный момент Стотс является временным чемпионом в легчайшем весе по версии Bellator MMA. Крайняя схватка состоялась 23 апреля этого года, его противником был Хуан Арчулета. В этом бою Рауфьон Стотс одержал победу нокаутом.

Дэнни Сабателло — американский боец смешанных единоборств, выступающий в легчайшем весе. В течение 4 лет является профессиональным бойцом ММА, за это время в его активе 13 побед и 1 проигрыш. Сейчас спортсмен занимает 6 строчку рейтинга Bellator в легчайшей весовой категории. Его предыдущий бой был проведен 24 июня этого года против Леандро Иго. В этой схватке Дэнни Сабателло одержал победу единогласным решением судей.

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