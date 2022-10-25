Рой Джонс-младший 28 января проведет бой с бодибилдером в Майами

Теги Рой Джонс-младший бокс Бокс/MMA/UFC

Легендарный боксер Рой Джонс-младший вернется в ринг 28 января 2023 года в Майами.

Соперником Джонса станет бодибилдер Роберт Уилмот. Бой пройдет в формате пяти раундов по одной минуте.

В последний раз Джонс-младший дрался против Майка Тайсона в 2020 году. Бой закончился вничью.

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