Рой Джонс-младший 28 января проведет бой с бодибилдером в Майами
Легендарный боксер Рой Джонс-младший вернется в ринг 28 января 2023 года в Майами.
Соперником Джонса станет бодибилдер Роберт Уилмот. Бой пройдет в формате пяти раундов по одной минуте.
В последний раз Джонс-младший дрался против Майка Тайсона в 2020 году. Бой закончился вничью.
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