Кард Bellator 287 Пикколотти — Барнауи, кто дерется 29 октября, весь список бойцов Беллатор 287

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Вечером 29 октября пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 287, который будет проведен на арене «Allianz Cloud Arena», Милан, Италия. В главном событии вечера состоится схватка в легком весе между Адамом Пикколотти и Мансуром Барнауи.

Кард Bellator 287:

  • Адам Пикколотти vs Мансур Барнауи
  • Фабиан Эдвардс vs Чарли Уорд
  • Сол Роджерс vs Тим Уайлд
  • Джастин Гонсалес vs Эндрю Фишер
  • Дэйви Галлон vs Даниэль Скатицци
  • Сарварджон Хамидов vs Хосе Мариа
  • Симон Бийонг vs Драгос Зубко
  • Тибо Гути vs Алфи Дейвис
  • Чиара Пенко vs Мануэла Марконетто
  • Ив Ланду vs Уолтер Колиандро
  • Костелло Ван Стинис vs Камиль Онищук
  • Николо Солли vs Бурама Камара
  • Стивен Хилл vs Андреа Фуси
  • Люк Трэйнер vs Лукас Альсина
  • Олег Попов vs Денис Стойнич

Где смотреть Bellator 287, во сколько начало прямой трансляции

  • начало турнира в 20:00 по мск
  • трансляция турнира и боя пройдет на сервисе Showtime
  • в России официально не покажут турнир

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