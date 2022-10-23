Кард Bellator 287 Пикколотти — Барнауи, кто дерется 29 октября, весь список бойцов Беллатор 287
Вечером 29 октября пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 287, который будет проведен на арене «Allianz Cloud Arena», Милан, Италия. В главном событии вечера состоится схватка в легком весе между Адамом Пикколотти и Мансуром Барнауи.
Кард Bellator 287:
- Адам Пикколотти vs Мансур Барнауи
- Фабиан Эдвардс vs Чарли Уорд
- Сол Роджерс vs Тим Уайлд
- Джастин Гонсалес vs Эндрю Фишер
- Дэйви Галлон vs Даниэль Скатицци
- Сарварджон Хамидов vs Хосе Мариа
- Симон Бийонг vs Драгос Зубко
- Тибо Гути vs Алфи Дейвис
- Чиара Пенко vs Мануэла Марконетто
- Ив Ланду vs Уолтер Колиандро
- Костелло Ван Стинис vs Камиль Онищук
- Николо Солли vs Бурама Камара
- Стивен Хилл vs Андреа Фуси
- Люк Трэйнер vs Лукас Альсина
- Олег Попов vs Денис Стойнич
Где смотреть Bellator 287, во сколько начало прямой трансляции
- начало турнира в 20:00 по мск
- трансляция турнира и боя пройдет на сервисе Showtime
- в России официально не покажут турнир
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