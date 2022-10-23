Кард Bellator 287 Пикколотти — Барнауи, кто дерется 29 октября, весь список бойцов Беллатор 287

Вечером 29 октября пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 287, который будет проведен на арене «Allianz Cloud Arena», Милан, Италия. В главном событии вечера состоится схватка в легком весе между Адамом Пикколотти и Мансуром Барнауи.

Кард Bellator 287:

Адам Пикколотти vs Мансур Барнауи

Фабиан Эдвардс vs Чарли Уорд

Сол Роджерс vs Тим Уайлд

Джастин Гонсалес vs Эндрю Фишер

Дэйви Галлон vs Даниэль Скатицци

Сарварджон Хамидов vs Хосе Мариа

Симон Бийонг vs Драгос Зубко

Тибо Гути vs Алфи Дейвис

Чиара Пенко vs Мануэла Марконетто

Ив Ланду vs Уолтер Колиандро

Костелло Ван Стинис vs Камиль Онищук

Николо Солли vs Бурама Камара

Стивен Хилл vs Андреа Фуси

Люк Трэйнер vs Лукас Альсина

Олег Попов vs Денис Стойнич

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