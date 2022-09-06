Эдуард Вартанян и Юсуф Раисов подерутся 4 ноября на ACA 147

Теги MMA легкий вес (MMA) Эдуард Вартанян ACA Юсуф Раисов Бокс/MMA/UFC

Стала известна дата полуфинального поединка гран-при легковесов ACA между Эдуардом Вартаняном и Юсуфом Раисовым.

Бой станет частью турнира ACA 147, который пройдет 4 ноября в Москве.

Вартанян вышел в полуфинал, финишировав удушением сзади южноафриканца Алейна Илунгу, Раисов в четвертьфинале победил решением судей бразильца Хакрэна Диаза.

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