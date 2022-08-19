Боец UFC: «Гонорары хорошие, когда у тебя есть бои. Но мне пришлось устроиться на работу, чтобы покрывать беременность»

Боец UFC Джулиа Авила присоединилась к обсуждению гонораров спортсменов, выступающих в промоушене. Ранее многие раскритиковали президента организации , заявляя, что он недостаточно платит бойцам.

«Гонорары бойцов UFC хорошие, когда есть поединки. Но у меня было 9 отмененных боев за год, а после травмы в 2021-м мне пришлось устроиться на работу, чтобы сводить концы с концами и иметь страховку, покрывающую беременность. Мне нравится быть в UFC, это сбывшаяся мечта, но все же временная.

Часто вам приходится выбирать между карьерой, отношениями и материнством, либо же следовать мечте, участвуя в гонке лучших бойцов. Но даже в этом случае вы не всегда чувствуете себя ценной, просто потому что отказываетесь раздеваться или трэшточить.

Я люблю драться для фанатов и устраивать шоу, но это шоу собак и пони. Меня также легко заменить, как и любого другого. И фанаты даже не будут знать об этом», – написала Авила.

Джейк Пол – о словах Уайта про зарплаты в UFC: «Он говорит, что у него солд-аут 21 турнир подряд, но никогда не говорит о повышении гонораров бойцов»