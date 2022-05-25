Где смотреть бой Джервонта Дэвис — Роландо Ромеро: во сколько прямая трансляция 29 мая за титулы WBA

Утром 29 мая пройдет 12-раундовый бой в легком весе между Джервонтой Дэвисом и Роландо Ромеро за титул чемпиона мира по версии WBA. Схватка будет проведена на арене «Barclays Center», Бруклин (США).

Джервонта Дэвис — американский боксер, выступающий в легкой весовой категории. В течение 9 лет является профессионалом, а на сегодняшний день в его активе 26 побед и ни единого поражения. Дэвис является регулярным чемпионом мира по версии WBA в легком весе. Его крайний бой состоялся 5 декабря прошлого года, где его противником был Айзек Крус Гонсалес. В этой схватке Джервонта Дэвис одержал победу в этой схватке единогласным решением судей.

Роландо Ромеро — американский боксер (легкий вес). На протяжении 5 лет выходит на ринг как профессиональный боксер, а сейчас на его счету 14 побед и ни единого проигрыша. Предыдущий бой Ромеро состоялся 17 июля прошлого года против Энтони Йигита, где он одержал победу техническим нокаутом.

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