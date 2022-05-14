Джонсон вспомнил бой с Лобовым: «Он настоящий мужчина, уважаю Артема»

Опытный легковес UFC Майкл Джонсон вспомнил о поединке с , который прошел в полулегком весе.

Американец принял бой на коротком уведомлении и провалил взвешивание, из-за чего был оштрафован.

«Я принял этот бой, согнал много веса в 145 фунтов и провалил взвешивание. Так как я был на коротком, Артем пообещал мне вернуть часть гонорара, которую я выплатил штрафом за несделанный вес.

И он вернул деньги, сдержал свое слово. Я уважаю его за это, он настоящий мужчина. Мы провели три хороших раунда, и я рад, что у меня есть такой опыт», – сказал Джонсон.

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