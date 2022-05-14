Джонсон вспомнил бой с Лобовым: «Он настоящий мужчина, уважаю Артема»

Теги UFC легкий вес (MMA) Майкл Джонсон Артем Лобов Бокс/MMA/UFC

Опытный легковес UFC Майкл Джонсон вспомнил о поединке с Артемом Лобовым, который прошел в полулегком весе.

Американец принял бой на коротком уведомлении и провалил взвешивание, из-за чего был оштрафован.

«Я принял этот бой, согнал много веса в 145 фунтов и провалил взвешивание. Так как я был на коротком, Артем пообещал мне вернуть часть гонорара, которую я выплатил штрафом за несделанный вес.

И он вернул деньги, сдержал свое слово. Я уважаю его за это, он настоящий мужчина. Мы провели три хороших раунда, и я рад, что у меня есть такой опыт», – сказал Джонсон.

Артем Лобов объяснил, почему Колби Ковингтону нельзя подниматься в средний вес

Артем Лобов о причинах завершения карьеры: «Мне еще понадобится мое здоровье»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные