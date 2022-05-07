Райан Бейдер защитил титул Bellator, победив Чейка Конга единогласным решением судей

В Париже прошел турнир 280, в главном событии которого состоялся титульный бой в тяжелом весе между и Чейком Конго. Для бойцов это был реванш: первый поединок признали несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны Конго.

На этот раз встреча продлилась все 5 раундов, по ходу которых Бейдер был лучше оппонента. В итоге Райан победил единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45) и защитил чемпионский титул.

Ранее Федор Емельяненко заявлял, что хотел бы провести прощальный бой против чемпиона промоушена.

Федор Емельяненко: «Я бы хотел побиться за пояс. Хотелось бы, чтобы это был Бейдер»