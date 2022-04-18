Боец UFC после победы поблагодарил ирландского мафиози, который находится в розыске

Боец UFC Мунир Лаззез после победы на UFC Vegas 51 в интервью поблагодарил ирландского мафиози, за помощь в поимке которого министерство финансов США обещает 5 млн долларов.

«Я хотел бы поблагодарить своих тренеров и своего брата Даниэля Кинахана. Без него я бы никогда не стал тем человеком, которым я являюсь сегодня, и не довел бы свою карьеру до этого момента. Большое спасибо», – сказал Лаззез.

Ранее власти Великобритании рекомендовали нескольким боксерам и бойцам, включая чемпиона WBC Тайсона Фьюри, разорвать любые связи с Дэниэлом Кинаханом, возглавляющим ирландскую преступную группировку. Иначе они попадут под уголовную ответственность как соучастники.

Фьюри грозят тюрьмой за дружбу с ирландским наркобароном. Он был советником боксера, а его клан связывают с русской мафией