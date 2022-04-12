Федерация бокса России подала два иска в CAS

бокса России подала два иска в Спортивный арбитражный суд ( ): на отстранение российских спортсменов и на запрет проведения международных соревнований в России.

В марте Международная ассоциация бокса (IBA) отстранила от соревнований под эгидой организации российских и белорусских спортсменов. Совет IBA также отменил международные соревнования, запланированные на территории России в 2022 году.

«Мы подали иск в CAS. Мы не сообщали об этом раньше, потому что у нас адвокат из Испании, мы перечислили ему деньги, но деньги не дошли сразу. Главное, что взнос в CAS, который нужен при подаче иска, прошел. Его приняли.

У нас два иска — отстаиваем честь и достоинство наших боксеров, а второй иск на проведение международных мероприятий на территории России», – сообщила генеральный секретарь федерации Татьяна Кириенко.