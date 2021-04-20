Александр Емельяненко: «Раньше очень любил курить траву. Бросил – и не хочется»

Тяжеловес ММА Александр Емельяненко признался, что ранее злоупотреблял запрещенными веществами.

«Когда я готовлюсь, вообще ничего не употребляю. Раньше очень любил курить, из-за чего на ринге часто задыхался, захлебывался.

Курил каждый день. В день выходило по 10 граммов «Белой вдовы». В конце уже было меньше табака и больше травы, чтобы хоть как-то зацепило.

Меня цеплял первый косяк утром. Косяк в пепельнице не потухал.

А со временем понял, что лишнее, забивает легкие и мешает. Я схаркивал мокроту, и она аж черной была. Брал ее иногда на пальцы, разминал – прямо смоль, деготь.

Бросил курить – и не хочется, хотя курил больше 10 лет. Сейчас ничего запретного для организма не делаю.

Могу себе позволить иногда выпить алкоголя, чтобы расслабиться, снять крипоту. Бывает, пива выпью, когда до боя далеко. Но сильно я не забухиваю, не вливаюсь в этот процесс.

Отдохнул один-два дня – и достаточно. А раньше хулиганил очень сильно. По сравнению с теми загулами сейчас ничего подобного нет», – сказал Емельяненко.

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