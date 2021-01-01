Чемпионский пояс UFC стоит 650 долларов. Это указал Дональд Трамп в финансовом отчете

45-й президент США Дональд Трамп в финансовом отчете на должности президента указал, что чемпионский пояс UFC стоит 650 долларов.

Пояс UFC был отмечен в разделе «Подарки». Этот титул Трампу в августе 2018 года подарил временный чемпион UFC в полусреднем весе во время встречи в Овальном кабинете Белого дома.

Стоимость чемпионского пояса UFC в 650 долларов соответствует цене, которая указана в официальном интернет-магазине промоушена.

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