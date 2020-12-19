Джефф Монсон объявил о завершении карьеры

49-летний американский боец с российским паспортом Джефф Монсон сообщил о завершении карьеры.

Монсон во время тренировки получил полный разрыв сухожилия, на восстановление которого потребуется год.

«Я хочу сказать спасибо всем, кого я встретил в этом путешествии – людям, которые помогли мне или просто поздоровались, болельщикам, бойцам, с которыми я столкнулся (после боев я подружился с несколькими моими противниками), моей команде ATT, многим дружелюбным лицам во всех частях мира....

Со слезами на глазах и тяжелым сердцем я пишу это, зная, что завтрашнего дня нет тренировок, никаких предстоящих событий.

Я понял, что не важно, какая у тебя профессия или образ жизни – иди и наслаждайся. Берегите людей, которые вас любят, и не принимайте их как должное. Путешествовать и встречаться со всеми, с кем только можно, – это лучший способ избавиться от глупых предрассудков.

Будьте успешны и здоровы, и я искренне желаю всем вам счастья», – написал Монсон.

На счету Монсона 59 побед в карьере, 26 поражений и одна ничья.

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