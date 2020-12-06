Канело: «Готов принять еще один бой с Головкиным»

Теги средний вес суперсредний вес Геннадий Головкин Сауль Альварес бокс Бокс/MMA/UFC

Чемпион WBС и WBA в суперсреднем весе Сауль Альварес дал согласие на проведение третьего поединка против чемпиона IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина.

«Я хочу драться с лучшими. Если представится возможность принять бой с Головкиным, я приму его. Я показал, что готов драться с лучшими», – сказал Альварес.

Канело и Головкин провели два боя. В первом была зафиксирована ничья, во втором мексиканец победил решением судей. 

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