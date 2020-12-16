Валуев про запрет Путину посещать Олимпиаду: «У нас Владимир Владимирович на татами собрался выходить?»

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда ( ) о запрете президенту России Владимиру Путину посещать чемпионаты мира и Олимпиады в ближайшие два года.

«Запрет Путину посещать Олимпиаду? Это очень странно. У нас Владимир Владимирович на татами собрался выходить? Нет», – сказал Валуев.

Напомним, CAS запретил российским спортсменам выступать под своим флагом до 16 декабря 2022 года.

«Это решение выглядит как минимум несправедливым. Определенное количество спортсменов, обвиненных в применение допинга, не может быть причиной столь мощных санкций в отношении всей страны. Даже тех людей, которые на 0,3% относятся к спорту. А WADA не скрывало, что им такой сценарий будет приятен.

Эти два года вряд ли будут окончательным решением, потому что потом снова найдут новые причины и захотят добавить еще несколько лет», – считает Валуев.

Наказывать Россию бессмысленно. Ничего не изменится, пока мы оправдываем обманщиков и отдаем детей допинг-тренерам

Песков о запрете Путину посещать Олимпиады: «Мы относимся к этому негативно. Но главное, что спортсмены получают право участвовать в соревнованиях»