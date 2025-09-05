Михаил Шашилов: «Ни одна из моих спортсменок ни разу не продала свои лыжи, они отдают их детям. Согласитесь, так не поступают те, кто ставит деньги превыше всего»

Михаил Шашилов высказался о мотивации биатлонисток без международных стартов.

— У вас нет ощущения, что за те четыре года, что мы выступаем только внутри страны, единственной мотивацией для спортсменов стали не большие спортивные цели, а деньги?

— Я как-то даже не задумывался об этом. Но не сказал бы, что из всех моих свердловских девочек хоть одна думает о деньгах.

— Откуда вы можете это знать?

— Вы, конечно, можете поставить мои слова под сомнение, но я горжусь тем, что ни одна из моих спортсменок ни разу за всю свою карьеру не продала свои лыжи. Они постоянно отдают их детям. Согласитесь, так не поступают те, кто ставит деньги превыше всего.

В моем понимании выход на старт для спортсмена — это как выход на подиум, возможность показать себя, показать достойный результат. В этом я и вижу самую главную мотивацию.

Если человек работает ради того, чтобы встать на пьедестал, это здорово. Все остальное приходящее и уходящее, — сказал тренер женской сборной России Шашилов.