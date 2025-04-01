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Даниил Серохвостов: «Российский биатлон за три года не сохранил свой уровень. При допуске у нас могут возникнуть проблемы со скоростью стрельбы»

Серохвостов считает, что российский биатлон отстал от уровня Кубка мира.

Российские биатлонисты отстранены от соревнований под эгидой IBU c марта 2022 года.

«Думаю, российский биатлон за три года не сохранил свой уровень. Во всех планах. Например, в стрельбе как минимум. При допуске у нас могут возникнуть проблемы со скоростью стрельбы.

У нас некоторые гонки есть на морозную погоду, а в мороз ты не можешь стрелять так быстро, как это делают на Кубке мира. Когда сильно ветрено, никто не будет рисковать и пулять за 19 секунд в порывистый ветер. Все будут целиться и пытаться попасть.

По сравнению с международными соревнованиями, мы бегаем в разных обстоятельствах. По возвращении, думаю, мы будем на том же уровне скорострельности, что было до отстранения.

Россия никогда не выделялась быстрой стрельбой. После допуска трудности у нас у всех возникнут. Но мы сможем адаптироваться за пару гонок на международных этапах», – сказал биатлонист Даниил Серохвостов.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Metaratings
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