Даниил Серохвостов: «Российский биатлон за три года не сохранил свой уровень. При допуске у нас могут возникнуть проблемы со скоростью стрельбы»
Российские биатлонисты отстранены от соревнований под эгидой IBU c марта 2022 года.
«Думаю, российский биатлон за три года не сохранил свой уровень. Во всех планах. Например, в стрельбе как минимум. При допуске у нас могут возникнуть проблемы со скоростью стрельбы.
У нас некоторые гонки есть на морозную погоду, а в мороз ты не можешь стрелять так быстро, как это делают на Кубке мира. Когда сильно ветрено, никто не будет рисковать и пулять за 19 секунд в порывистый ветер. Все будут целиться и пытаться попасть.
По сравнению с международными соревнованиями, мы бегаем в разных обстоятельствах. По возвращении, думаю, мы будем на том же уровне скорострельности, что было до отстранения.
Россия никогда не выделялась быстрой стрельбой. После допуска трудности у нас у всех возникнут. Но мы сможем адаптироваться за пару гонок на международных этапах», – сказал биатлонист Даниил Серохвостов.
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