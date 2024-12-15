Словения показала лучший с 2007 года результат в женской эстафете, заняв четвертое место

Словенские биатлонистки показали свой лучший с 2007 года результат в эстафете.

Сегодня Лена Репинч, Клара Виндишар, Анамария Лампич и Полона Клеменчич заняли четвертое место на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Они допустили шесть промахов (без штрафных кругов) и уступили 2 минуты 42,1 секунды победителям – сборной Германии.

Для словенской команды это лучший результат в женских эстафетах с 11 февраля 2007 года, когда Тея Грегорин, Дияна Равникар, Андреа Мали и Тадея Бранкович финишировали в шаге от пьедестала на чемпионате мира в Антхольце.

Примечательно, что мужская сборная Словении (Миха Довжан, Яков Фак , Антон Видмар, Ловро Планко) сегодня также стала четвертой – последний раз это удавалось им 5 марта 2021-го на этапе Кубка мира в Нове Место.