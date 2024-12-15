4

Словения показала лучший с 2007 года результат в женской эстафете, заняв четвертое место

Словенские биатлонистки показали свой лучший с 2007 года результат в эстафете.

Сегодня Лена Репинч, Клара Виндишар, Анамария Лампич и Полона Клеменчич заняли четвертое место на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Они допустили шесть промахов (без штрафных кругов) и уступили 2 минуты 42,1 секунды победителям – сборной Германии.

Для словенской команды это лучший результат в женских эстафетах с 11 февраля 2007 года, когда Тея Грегорин, Дияна Равникар, Андреа Мали и Тадея Бранкович финишировали в шаге от пьедестала на чемпионате мира в Антхольце.

Примечательно, что мужская сборная Словении (Миха Довжан, Яков Фак, Антон Видмар, Ловро Планко) сегодня также стала четвертой – последний раз это удавалось им 5 марта 2021-го на этапе Кубка мира в Нове Место.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
logoКубок мира по биатлону
logoсборная Словении жен
logoсборная Словении
Клара Виндишар
Антон Видмар
logoЯков Фак
logoПолона Клеменчич
logoАнамария Лампич
Ловро Планко
logoЛена Репинч
logoМиха Довжан
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Эмильен Жаклен: «Мы гордимся, что снова победили норвежцев. Обыграть их – большой вызов для нас уже многие годы»
27 минут назад
Дмитрий Васильев: «Пока что IBU не очень стремится к возврату российских биатлонистов. К сожалению, там собрались отъявленные русофобы»
454 минуты назад
Софи Шово о серебре в эстафете: «Мы недовольны, стрельба не удалась. Нужно стать лучше, если хотим вновь выиграть титул чемпионок мира»
1сегодня, 15:35
Кубок мира. Эстафета. Йоханнес Бо, Лагрейд, Фийон-Майе и Самуэльссон были быстрейшими на этапах, у Франции лучший общий ход, у Словении – стрельба
1сегодня, 14:49
❄️ Кубок мира. Эстафета. Франция победила с Жакленом и Перро, Норвегия – 2-я с братьями Бо и Лагрейдом, Швеция – 3-я с Самуэльссоном и Понсилуомой
200сегодня, 14:40
Пройс о победе в эстафете: «Девушки до меня проделали отличную работу, не хотелось все испортить. Мы запомним этот день»
4сегодня, 14:16
Германия выиграла женскую эстафету на Кубке мира впервые с января 2021 года
2сегодня, 14:12
Экс-тренера по биатлону в США отстранили после обвинений в сексуальном насилии
1сегодня, 13:35
Андрей Падин: «Сливко, Шевченко, Резцова, Настя Халили – вот наша золотая четверка, которая способна сейчас бороться за медали Кубка мира»
15сегодня, 13:14
Ирина Казакевич: «Меня радует сегодняшний подиум. На последних отрезках буквально шла, ноги уже еле донесли меня к финишу»
2сегодня, 13:02
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок наций. Норвегия продолжает лидировать, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
2сегодня, 15:17
Кубок мира. Зачет эстафет. Франция продолжает лидировать, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
сегодня, 15:15
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Германия – 3-я
1сегодня, 12:37
Кубок мира. Зачет эстафет (жен). Швеция продолжает лидировать, Франция – 2-я, Германия вышла на 3-е место, Норвегия – 4-я
1сегодня, 12:32
Кубок России. Общий зачет. Наталия Шевченко продолжает лидировать, Сливко – 2-я, Дербушева – 3-я
10сегодня, 10:25
Александр Корнев: «Тяжело сказать, что мне мешает успешно выступать на соревнованиях. Улучшил бы оба качества – стрельбу и ход»
вчера, 16:09
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Йоханнес Бо лидирует, Жаклен – 2-й, Лагрейд – 3-й
вчера, 14:48
Дмитрий Васильев: «Впору задуматься СБР о том, чтобы перенять опыт Федерации Московской области. Кропотливая работа Нуждова и его команды дает плоды»
2вчера, 12:36
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Жанмонно лидирует, Фойгт – 2-я, Пройс – 3-я
вчера, 12:06
Кубок мира. Зачет спринтов. Йоханнес Бо вышел в лидеры, Самуэльссон – 2-й, Жаклен – 3-й
13 декабря, 15:37
Рекомендуем