Словения показала лучший с 2007 года результат в женской эстафете, заняв четвертое место
Словенские биатлонистки показали свой лучший с 2007 года результат в эстафете.
Сегодня Лена Репинч, Клара Виндишар, Анамария Лампич и Полона Клеменчич заняли четвертое место на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Они допустили шесть промахов (без штрафных кругов) и уступили 2 минуты 42,1 секунды победителям – сборной Германии.
Для словенской команды это лучший результат в женских эстафетах с 11 февраля 2007 года, когда Тея Грегорин, Дияна Равникар, Андреа Мали и Тадея Бранкович финишировали в шаге от пьедестала на чемпионате мира в Антхольце.
Примечательно, что мужская сборная Словении (Миха Довжан, Яков Фак, Антон Видмар, Ловро Планко) сегодня также стала четвертой – последний раз это удавалось им 5 марта 2021-го на этапе Кубка мира в Нове Место.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем